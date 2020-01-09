Авиакатастрофа в Иране: что говорят пилоты и международные эксперты / Фото: Коллаж

https://racurs.ua/n131795-aviakatastrofa-v-irane-versii-pilotov-i-mejdunarodnyh-ekspertov-foto.html

Ракурс

Утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.

Сегодня утром секретарь Совета национальной сохранности и обороны Алексей Данилов сообщил, что версий причин катастрофы четыре: поражения самолета зенитной ракетой, столкновение с беспилотником или иным объектом, взрыв двигателя по техническим причинам или теракт. Позже стало известно, что украинская сторона рассматривает семь версий причин крушения «Боинга» МАУ. По словам Данилова, три версии пока не разглашаются.

Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас есть четыре открытые и три закрытые версии. Я могу сказать, что «Восток — дело тонкое». Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы получить максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте крушения, — сказал Данилов.

Кроме этого, по данным источника Цензор. Нет в государственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, на двигателях самолета отсутствуют следы пожара.

Наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях… Я наблюдаю оба двигателя самолета — и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла — там тоже нет следов пожара, — цитирует журналист Юрий Бутусов источник в комиссии.

Напомним, Иран изначально говорил о технических проблемах, которые, вероятно, стали причиной авиакатастрофы. Кроме этого, 8 января представители иранской стороны заявили о намерении не передавать черные ящики Украине или США — стране-производителю самолета Boing.

В то же время, некоторые авиационные эксперты не исключали версию о том, что пассажирский самолет был сбит. Группа OPS group, специализирующаяся на изучении и мониторинге проблем в авиации, рекомендовала использовать предположение о том, что самолет был сбит (подобно рейсу MH17 в 2014 году в небе над Донбассом) как главную.

Мы бы рекомендовали рассматривать эту авиакатастрофу как сбивание самолета, похожее на MH17 — до момента, пока не будут получены доказательства о противоположном, — отмечают в OPS group.

В подтверждение этой версии OPS group демонстрирует фото элементов фюзеляжа «Боинга» и секции крыла, на которых присутствуют «очевидные отверстия от снаряда».

Кроме этого, британская газета The Sun опубликовала комментарий эксперта по авиации Джулиана Брея, который также поставил под сомнение версию об отказе двигателя.

Это не тот тип сбоя, который происходит из-за проблем с двигателем. Здесь никто ничего бы не смог сделать… Очень необычно, вы ожидаете увидеть некоторые части (самолета — ред.), но все, что мы видим здесь, это осколки, — отметил Брей.

Он также добавил, что еще рано говорить наверняка, что стало причиной крушения. Подобное мнение высказывают и украинские пилоты.

Я работаю в МАУ 26 лет. Я знаю изнутри, наши сильные и слабые стороны. Я знаю насколько щепетильно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения, и заканчивая постоянным поддержанием квалификации… Я прекрасно помню случай во Франкфурте, когда на взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, который сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками топлива на одном двигателе, на вопрос «Как?», сказал: «Я это отрабатывал на тренажере»… и то, что мы тренируем пилотов используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт — укрепляет мою уверенность в неоспоримой грамотности действий нашего экипажа… Я конечно не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737−800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo, я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей, — пишет сотрудник МАУ Юрий Мирошников.

Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737−800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой. Репке смог идентифицировать место падения PS752. Некоторые украинские пилоты согласны с версией немецкого журналиста. По их мнению, пилот, многократно проходивший тренажерную подготовку на аэродроме Тегерана, в случае аварийной процедуры при отказе/пожаре двигателя начал бы левый, а не правый разворот.

С момента пропадания сигнала ответчика (8000' MSL) полет был неконтролируемым или практически неконтролируемым пилотами, так как разворот начался в сторону максимально высоких препятствий, а не в сторону безопасного южного сектора. Аварийные процедуры при отказе/пожаре двигателя в Тегеране обязывают пилотов начать левый, а не правый разворот! То есть то, что заставило самолет «исчезнуть» с радаров, загореться в воздухе, так же лишило возможности пилотов полноценно управлять самолетом. А это уже не просто отказ двигателя, на чем с первых минут настаивали иранские власти, — пишет Юрий Truepilot.

Я учился на этом самолете, знаю, что в МАУ не просто формальный, а очень ответственный подход к профессиональной подготовке экипажа, особенно в том, что касается аварийных случаев — отказ авиационных систем, пожара на воздушном судне и так далее. Я исключаю неграмотность или низкую подготовку экипажа. Возгорание двигателя считается серьезной, но не взрывоопасной ситуацией для экипажа. Двигатель может гореть более получаса. За это время можно сделать два захода на посадку… В самолете было трое пилотов — человеческий фактор я исключаю, — говорит летчик Александр.

Три года — это новая машина… Даже если оторвать двигатель, он сделает нормальную посадку. Я также абсолютно исключаю ошибку экипажа, а технические вопросы, они бы смогли решить. Поэтому, считаю, что причиной был фактор, на который невозможно было повлиять. Выводы делать можно будет только после официального расследования, — резюмирует пилот Антон Кирик.

Также напомним, что 8 января ведущие авиакомпании мира приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака. По состоянию на полдень среды до десяти крупных авиакомпаний временно закрыли небо для полетов своих самолетов. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, которые осуществила ночью иранская армия по военным базам США в Ираке.