Авіакатастрофа в Ірані: що кажуть пілоти і міжнародні експерти / Фото: Колаж

https://racurs.ua/ua/n131795-aviakatastrofa-v-irani-versiyi-pilotiv-ta-mijnarodnyh-ekspertiv-foto.html

Ракурс

Вранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав аварії лайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.

Сьогодні зранку секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що версій причин катастрофи існує чотири: ураження літака зенітною ракетою, зіткнення з безпілотником або іншим об'єктом, вибух двигуна з технічних причин або теракт. Пізніше стало відомо, що українська сторона розглядає сім версій причин катастрофи «Боїнга» МАУ. За словами Данілова, три версії поки не розголошуються.

Головної версії нині не існує. У нас є чотири відкриті і три закриті версії. Я можу сказати, що «Восток — дело тонкое». Ми зараз співпрацюємо з іранською стороною задля отримання максимального доступу. Частина групи вже працює на місці катастрофи, — сказав Данілов.

Окрім цього, за інформацією джерела Цензор. Нет в держкомісії з розслідування обставин катастрофи, на двигунах літака відсутні сліди пожежі.

Наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака. Це відкритий майданчик, куди привозять все, що знайшли на околицях… Я бачу обидва двигуни літака — і не знаходжу на них слідів пожежі. Сюди доставлено фрагменти правого крила — там теж немає слідів пожежі, — цитує журналіст Юрій Бутусов джерело в комісії.

Нагадаємо, Іран спочатку говорив про технічні проблеми, які, ймовірно, стали причиною авіакатастрофи. Окрім цього, 8 січня представники іранської сторони заявили про намір не передавати чорні ящики Україні або США — країні-виробнику літака Boing.

У той же час, деякі авіаційні експерти не виключали версію про те, що пасажирський літак було збито. Група OPS group, що спеціалізується на вивченні і моніторингу проблем в авіації, рекомендувала використовувати припущення про те, що літак було збито (подібно рейсу MH17 у 2014 році в небі над Донбасом) як головну.

Ми б рекомендували розглядати цю авіакатастрофу як збиття літака, схоже на MH17, — до того моменту, поки не буде доведено протилежне, — зауважують в OPS group.

На підтвердження цієї версії OPS group демонструє фото елементів фюзеляжу «Боїнга» та секції крила, на яких присутні «очевидні отвори від снаряда».

Окрім цього, британська газета The Sun опублікувала коментар експерта з авіації Джуліана Брея, який також поставив під сумнів версію щодо відмови двигуна.

Це не той тип катастрофи, яка відбувається через проблеми з двигуном. Тут ніхто нічого б не зміг зробити… Дуже незвично, ви очікуєте побачити деякі частини (літака — ред.), але все, що ми бачимо, це осколки, — зазначив Брей.

Він також додав, що ще рано говорити напевно, що стало причиною аварії. Подібну думку висловлюють і українські пілоти.

Я працюю в МАУ 26 років. Я знаю зсередини наші сильні і слабкі сторони. Я знаю наскільки педантично ми ставимося до підготовки пілотів, починаючи від відбору та подальшого навчання, і закінчуючи постійним підтриманням кваліфікації… Я прекрасно пам’ятаю випадок у Франкфурті, коли на зльоті фактично вибухнув двигун, і наш командир, який зумів розвернутися і посадити літак з повним завантаженням і повними баками пального на одному двигуні, на питання «як?», сказав: «Я це відпрацьовував на тренажері»… І те, що ми тренуємо пілотів, використовуючи в програмі тренажера саме тегеранський аеропорт — зміцнює мою упевненість в незаперечній грамотності дій нашого екіпажу… Я, звичайно, не стану стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він новий. Але, знаючи наскільки зарезервовані всі системи Boeing 737−800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo, я ніколи не повірю, що могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей, — пише співробітник МАУ Юрій Мірошников.

Політичний редактор німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що найбільш ймовірною причиною аварії українського Boeing 737−800 МАУ в Тегерані є потрапляння в нього ракетою. Рьопке зміг ідентифікувати місце падіння PS752. Деякі українські пілоти згодні з версією німецького журналіста. На їхню думку, пілот, який багаторазово проходив тренажерну підготовку на аеродромі Тегерана, в разі аварійної процедури при відмові/пожежі двигуна почав би лівий, а не правий розворот.

З моменту зникнення сигналу відповідача (8000 'MSL) політ був неконтрольованим або практично неконтрольованим пілотами, так як розворот почався в сторону максимально високих перешкод, а не в бік безпечного південного сектора. Аварійні процедури при відмові/пожежі двигуна в Тегерані зобов’язують пілотів почати лівий, а не правий розворот! Тобто те, що змусило літак «зникнути» з радарів, спалахнути в повітрі, так само позбавило можливості пілотів повноцінно керувати літаком. А це вже не просто відмова двигуна, на чому з перших хвилин наполягала іранська влада, — пише Юрій Truepilot.

Я вчився на цьому літаку, знаю, що в МАУ не просто формальний, а дуже відповідальний підхід до професійної підготовки екіпажу, особливо в тому, що стосується аварійних випадків — відмова авіаційних систем, пожежі на повітряному судні і так далі. Я виключаю неграмотність або низьку підготовку екіпажу. Займання двигуна вважається серйозною, але не вибухонебезпечною ситуацією для екіпажу. Двигун може горіти більш ніж півгодини. За цей час можна зробити два заходи на посадку… В літаку було троє пілотів — людський фактор я виключаю, — каже льотчик Олександр.

Три роки — це нова машина… Навіть якщо відірвати двигун, він зробить нормальну посадку. Я також абсолютно виключаю помилку екіпажу, а технічні питання, вони б змогли вирішити. Тому, вважаю, що причиною був фактор, на який неможливо було вплинути. Висновки робити можна буде тільки після офіційного розслідування, — резюмує пілот Антон Кирик.

Також нагадаємо, що провідні авіакомпанії світу призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. Станом на полудень 8 січня до десяти великих авіакомпаній тимчасово закрили небо для польотів своїх літаків. Рішення перевізників пов’язано з ракетними ударами, які здійснила вночі іранська армія по військових базах США в Іраку.