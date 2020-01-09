Падіння "Боїнга" в Ірані: перші результати розслідування авіакатастрофи, фото — Spotters

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Журналісти дізналися про перші результати розслідування авіакатастрофи «Боїнга» авіакомпанії МАУ, яка сталася уранці 8 січня. На двигунах лайнера відсутні сліди пожежі, наразі спеціалісти очікують доступу до даних радарів, щоб виявити, чи зближувався із літаком інший об'єкт.

Влада Ірану іде на співпрацю із українською комісією, повідомив 9 січня у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. Він посилався на джерела в державній комісії з розслідування обставин катастрофи «Боїнга» в Тегерані.

Група з Києва прибула на місце, до якого звозять уламки літака — відкритого майданчика, на який прибуває усе, що відшукали на місці падіння лайнера. Джерело Бутусова зазначає, що на двигунах літака і фрагментах крила відсутні сліди пожежі.

Літак горів, але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується, — пише Бутусов.

Іранські диспетчери розповідають, що не отримували від українського борту повідомлень, а літак нібито розвернувся до аеропорту. Водночас важко сказати, чи був цей розворот керованим.

Спеціалісти очікують на дані радарів управління повітряним рухом, щоб з‘ясувати, які літаючі об'єкти могли перебувати поблизу літака.

Два самописці («чорні скриньки») відшукано. Вони, як раніше повідомлялося, пошкоджені під час падіння і пожежі, але не настільки катастрофічно, щоб не скористатися їхніми даними. Влада Ірану, за словами співрозмовника Бутусова, максимально відкрита до розслідування і надасть доступ до розшифрування «чорних ящиків» всім сторонам, включаючи представників компанії Boеing.

Попередні висновки українських спеціалістів такі: