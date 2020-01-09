Падение "Боинга" в Иране: первые результаты расследования авиакатастрофы, фото — Spotters

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Журналисты узнали о первых результатах расследования авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании МАУ, которая произошла утром 8 января. На двигателях лайнера отсутствуют следы пожара, пока специалисты ожидают доступ к данным радаров, чтобы выявить, сближался ли с самолетом другой объект.

Власти Ирана идут на сотрудничество с украинской комиссией, сообщил 9 января в Фейсбук журналист Юрий Бутусов. Он ссылался на источники в государственной комиссии по расследованию обстоятельств краха «Боинга» в Тегеране.

Группа из Киева прибыла на место, к которому свозят обломки самолета — открытой площадки, на которую прибывает все, что нашли на месте падения лайнера. Источник Бутусова отмечает, что на двигателях самолета и фрагментах крыла отсутствуют следы пожара.

Самолет горел, но версия выхода из строя двигателей не подтверждается, — пишет Бутусов.

Иранские диспетчеры говорят, что не получали от украинского борта сообщений, а самолет якобы развернулся в аэропорт. В то же время трудно сказать, был ли этот разворот управляемым.

Специалисты ожидают данные радаров управления воздушным движением, чтобы выяснить, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета.

Два самописца («черные ящики») найдены. Они, как ранее сообщалось, повреждены при падении и пожаре, но не настолько катастрофически, чтобы не воспользоваться их данными. Власти Ирана, по словам собеседника Бутусова, максимально открыты к расследованию и предоставят доступ к расшифровке «черных ящиков» всем сторонам, включая представителей компании Boеing.

Предварительные выводы украинских специалистов таковы: