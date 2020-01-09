Баканов стал фигурантом дела Антикоррупционного бюро о злоупотреблении властью, фото — Диалог

https://racurs.ua/n131789-bakanov-stal-figurantom-dela-antikorrupcionnogo-buro-otnositelno-zloupotrebleniya-vlastu-dokument.html

Ракурс

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов стал фигурантом уголовного производства, которое открыло НАБУ по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений.

Антикоррупционное бюро внесло в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения и открыло производство, говорится в ответе НАБУ на запрос агентства «Українські Новини».

Материалы производства направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В САП определят подследственность и определят орган, который будет расследовать дело.

Производство открыли по жалобе неназванного гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления. В документе он отметил такие статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (неисполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

В ноябре Высший коррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Баканова по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений. Тогда также говорилось о жалобе гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и. о. начальника Главного следственного управления СБУ есть состав уголовного преступления, предусмотренного в нескольких статьях УК Украины.

29 августа Верховная Рада назначила Ивана Баканова председателем СБУ. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226.

В начале января этого года в СМИ появились фото Баканова, который в новогодние праздники отдыхал на горнолыжном курорте во французских Альпах (Куршевель).