Баканов став фігурантом провадження Антикорупційного бюро щодо зловживання владою, фото — Діалог

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов став фігурантом кримінального провадження, яке відкрила Служба безпеки України щодо можливого зловживання владою і ряду інших кримінальних правопорушень.

Антикорупційне бюро внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості і відкрило провадження, йдеться у відповіді НАБУ на запит агенції «Українські Новини».

Матеріали провадження направлені прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В САП визначать підслідність і визначать орган, який буде розслідувати справу.

Провадження відкрили за скаргою неназваного громадянина, який повідомив, що в діях Баканова і в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину. У документі він зазначив такі статті Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 256 (сприяння ОПУ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

У листопаді Вищий корупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Баканова за фактом можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень. Тоді також йшлося про скаргу громадянина, який повідомив, що в діях Баканова і в. о. начальника Головного слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину, передбаченого у кількох статтях КК України.

29 серпня Верховна Рада призначила Івана Баканова головою СБУ. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226.

На початку січня цього року в ЗМІ з’явилися фото Баканова, який на новорічні свята відпочивав на гірськолижному курорті у французьких Альпах (Куршевель).