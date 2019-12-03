Баканов заробонив новорічні корпоративи в СБУ — журналіст, фото: newsone

https://racurs.ua/ua/n130311-bakanov-zarobonyv-novorichni-korporatyvy-v-sbu-jurnalist-foto.html

Ракурс

Іван Баканов, глава Служби безпеки України, заборонив своїм співробітникам влаштовувати новорічні корпоративи.

Колективні святкування не дозволено проводити в період з грудня до 14 січня 2020 року. Відповідне розпорядження Баканова оприлюднив у себе в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Заради особистої безпеки і недопущення дискредитації керівникам підрозділів забороняється брати участь у святкуваннях поза зоною постійної дислокації. Дотримання цієї вимоги проконтролює Управління внутрішньої безпеки по всій Україні.

Журналіст назвав таке рішення «маразмом».

Треба направити їх на перевірку до психіатра на предмет адекватності, — заявив Бутусов.

Це рішення має бути скасовано, а його ініціатори — звільнені. Якщо цього не станеться, то наказ варто висвітлити у новому естрадному номері студії «Кварталу 95», додав він.

Раніше Баканов передав до Державного бюро розслідувань (ДБР) результати внутрішньої перевірки про можливий тиск СБУ на бізнес. Встановлено, що деякі правоохоронці здійснювали правопорушення.