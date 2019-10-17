Голова СБУ Іван Баканов. Фото: newsone.ua

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Служба безпеки України передала до правоохоронних органів для подальшого розслідування матеріали системної внутрішньої перевірки.

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Внутрішня перевірка СБУ стосувалася можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Встановлено, що деякі правоохоронці здійснювали правопорушення, а саме — необґрунтовано оглядали товари, комерційні транспортні засоби. При цьому вони не мали на це законних підстав. Про це повідомив очільник спецслужби Іван Баканов, передає прес-центр СБУ.

Крім того, до ДБР скерували результати службової перевірки щодо незаконного знищення речових доказів у справі про тютюнові вироби. А до НАЗК спецслужба направила матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість та «підробляли» за сумісництвом. Також у ході перевірки були виявлені окремі випадки неправомірного одержання квартир правоохоронцями.

Загалом у Службі безпеки проведено 23 перевірки та службових розслідування, за результатами яких до 55 осіб вжито управлінські заходи. Кілька співробітників СБУ, у тому числі високопосадовців, перебувають під слідством, — зазначив Баканов.

Нагадаємо, днями президентові Володимирові Зеленському передали проект нової редакції закону «Про Службу безпеки України». Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.