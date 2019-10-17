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Ракурс
Глава СБУ Иван Баканов. Фото: newsone.ua

Баканов передал в ГБР результаты внутренней проверки о возможном давлении СБУ на бизнес

17 окт 2019, 16:18
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Служба безопасности Украины передала в правоохранительные органы для дальнейшего расследования материалы системной внутренней проверки.

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Внутренняя проверка СБУ касалась возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес. Установлено, что некоторые правоохранители совершали правонарушения, а именно — необоснованно осматривали товары, коммерческие транспортные средства. При этом они не имели на это законных оснований. Об этом сообщил глава спецслужбы Иван Баканов, передает пресс-центр СБУ.

Кроме того, в ГБР направили результаты служебной проверки относительно незаконного уничтожения вещественных доказательств в деле о табачных изделиях. А в НАПК спецслужба направила материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству. Также в ходе проверки были выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир правоохранителями.

В целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых к 55 лицам приняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных чиновников, находящихся под следствием, — отметил Баканов.

Напомним, на днях президенту Владимиру Зеленскому передали проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины». Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Источник: Ракурс


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