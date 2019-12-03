Баканов запретил новогодние корпоративы в СБУ - журналист, фото: newsone

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Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины, запретил своим сотрудникам устраивать новогодние корпоративы.

Коллективные празднование не разрешено проводить в период с декабря до 14 января 2020 года. Соответствующее распоряжение обнародовал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ради личной безопасности и недопущения дискредитации руководителям подразделений запрещается участвовать в празднованиях вне зоны постоянной дислокации. Соблюдение этого требования проконтролирует Управление внутренней безопасности по всей Украине.

Журналист недоволен действиями руководства ведомства. Он назвал это «маразмом».

Надо направить их на проверку у психиатра на предмет адекватности, — заявил Бутусов.

Он надеется, что такое решение будет отменено, а его инициаторов уволят. Если этого не произойдет, приказ может стать примером для нового эстрадного номера студии «Квартал — 95».

Ранее Баканов передал в Государственный бюро расследований (ГБР) результаты внутренней проверки о возможном давлении СБУ на бизнес. Установлено, что некоторые правоохранители осуществляли правонарушения.