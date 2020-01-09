Падіння "Боїнга": американські ЗМІ повідомили про помилкове збиття українського літака, фото — Newsweek

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Відразу декілька американських ЗМІ повідомили про помилкове збиття українського «Боїнгу» Іраном. Президент Дональд Трамп також має підозри щодо причин падіння лайнера авіакомпанії МАУ.

Джерела CBS News в уряді США впевнені, що український авіалайнер збив Іран. Журналіст Кріс Ван Клів, який спеціалізується на питаннях інфраструктури, написав у Твіттер, що розвідка зафіксувала включення радара і пуск двох ракет незадовго до падіння «Боїнга» недалеко від аеропорту Тегерана. На місці катастрофи нібито знайшли частини ракети.

За його словами, федеральні чиновники ознайомлені з цією інформацією вранці 9 січня. Джерела СBS News повдіомляють про те, що ракетні компоненти можуть бути знайдені поблизу місця катастрофи.

Пам’ятайте, що це відбулося через кілька годин після того, як Іран розпочав свою ракетну атаку, поки світ чекав, чи відповість Вашингтон військовим шляхом, — написав журналіст.

За його словами, американська спецслужба отримала сигнали про включення радіолокатора і супутники зафіксували інфрачервоні сигнали пострілів двох ракетних установок, ймовірно, SA-15, а незабаром — інфрачервоний сигнал вибуху.

Про те, що український літак зазнав ураження зенітно-ракетною системою Ірану повідомив сьогодні й тижневик Newsweek. Його джерелами стали представник Пентагону, високопоставлений американський розвідник та людина в іракській розвідслужбі.

Вважається, що літак був уражений збудованою в Росії ракетною системою Тор-М1, яка відома у НАТО як «Гонтлет», — повідомили Newsweek чиновники, які не мали права публічно виступати з цього питання.

Президент Трамп про катастрофу українського літака в Тегерані на прес-конфренції висловився так: «У мене є підозри. Він летів над досить небезпечним районом. Хтось каже, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що так питання може стояти».

Базована в Лондоні відома міжнародна дослідницька компанія IHS Markit опублікувала звіт, згідно з яким підрозділ іранського «Корпусу вартових Ісламської революції» збив український літак за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Тор» (або SA-15).