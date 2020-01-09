Ворожнеча на ТБ: телеканалам ZIK та «112 Україна» призначили перевірку, фото — "Укрінформ"

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Телеканали ZIK та «112 Україна» позапланово перевірить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Перевірки призначені через порушення законів України, які забороняють використання телеканалів для розпалювання ворожнечі.

Телеканал ZIK перевірять через передачу «Кожен з нас Президент» (ефір від 26 листопада 2019 року) за участі Надії Савченко, Рената Кузьміна та Михайла Добкіна. Зазначається, що під час ефіру поширювались висловлювання, які є порушенням законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про інформацію».

Про які саме висловлювання йдеться — невідомо, проте у Нацраді повідомили, що зафіксовані вислови є порушенням пунктів про заборону пропаганди та розпалювання ворожнечі, а також пунктів законів про поширення об'єктивної інформації.

Зазначимо, що йдеться про ефір, де гості студії обговорювали закон про ринок землі та «скандали навколо п’ятого президента» Петра Порошенка.

Телеканалу «112 Україна» позапланову перевірку призначили після моніторингу ефірів у період з серпня по грудень 2019 року. Регулятор зафіксував порушення у семи передачах телеканалу. Зокрема, порушення зафіксовані у висловлюваннях Віктора Медведчука, Петра Симоненка, Іллі Киви, Олега Ляшка та інших.

Йдеться про порушення двох статей закону України «Про телебачення і радіомовлення» та частини першої ст. 28 закону України «Про інформацію». За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення.

Нагадаємо, раніше Нацрада повідомила, що перевірить телеканал «Прямий» через слова ведучого Сергія Пояркова, якими він нібито образив президента України Володимира Зеленського.