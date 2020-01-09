Телеканал «Прямий» перевірять через образи Зеленського, фото: "Прямий"

https://racurs.ua/ua/n131777-telekanal-pryamyy-pereviryat-cherez-obrazy-zelenskogo.html

Ракурс

Перевірка телеканалу «Прямий» планується представниками Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Ольга Герасим’юк, заступник голови відомства, на засіданні розповіла про звернення з наріканням на слова ведучого Сергія Пояркова. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Заявник вважає, що своїми діями Поярков «посягає на честь і гідність президента України Володимира Зеленського». Він нібито образив родину глави держави. За словами Герасим’юк, моніторинг зафіксував відповідну трансляцію і певні висловлювання. Вона додала, що йдеться не про окремий сюжет, а про цілу передачу. Гості, які брали в ній участь, нібито відверто підтримували таку риторику.

Прокоментував це рішення і член Нацради Сергій Костинський. Він зазначив, що орган не виступає адвокатом і не захищає чиновників. У цьому випадку йдеться про матеріали, які посягають на честь і гідність.

Сюжет, я вважаю, негідний, — додав Костинський.

Члени Нацради не уточнили назву випуску.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що Нацрада спробує анулювати ліцензію NewsOne через суд. На думку представників контролюючого органу, телеканал порушив закон, допустив неодноразові випадки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.