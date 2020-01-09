Чий Крим: Україна заборонила в'їзд російській блогерці після скандального виступу в Києві. Фото: Фокус

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Олександра Митрошина, російська блогерка, яка спровокувала скандал у Києві, дістала заборону на в’їзд до України через те, що в 2017 році незаконно відвідувала окупований Кримський півострів. Заборона діятиме три роки.

Рішення про заборону в’їзду росіянці повідомили 8 січня в аеропорту «Бориспіль», коли вона проходила оформлення на рейс до Мінська. Як повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, Митрошиній поставили відповідну відмітку в паспорт.

Прикордонники додали, що Митрошина в’їхала до України декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, і виправдовуються, що на той момент Держприкордонслужба не мала інформації щодо незаконного відвідування нею Криму, тож її безперешкодно пропустили до країни.

Як відомо, 6 січня Митрошина, яка в 2017 році попри заборону української влади незаконно відвідувала окупований росіянами Крим, провела лекцію в Києві. На захід прийшли активісти організації «Відсіч», які запитали про її позицію щодо приналежності півострова. У відповідь прихильники блогера накинулися на активістів, а згодом останніх затримала поліція нібито за дрібне хуліганство. Пізніше їх відпустили.

Затримані активісти Леонід Овчаренко й Олексій Кальницький заявили, що їх побили прихильники блогера.

Митрошина — російська письменниця, блогер і громадський діяч. За даними ЗМІ, вона також співпрацювала з телеканалом «Москва 24».

За українським законодавством, поїздки до Криму наразі можливі лише через контрольні пункти пропуску, розташовані на адмінмежі півострова з материковою Україною. Громадяни, які в’їжджають на півострів із боку РФ з порушенням українського законодавства, потрапляють до «чорного списку» і дістануть заборону на відвідування України.