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Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве. Фото: Фокус

Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве (ВИДЕО)

9 янв 2020, 12:55
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Александра Митрошина, блогер из России, спровоцировавшая скандал в Киеве, получила запрет на въезд в Украину из-за того, что в 2017 году незаконно посещала оккупированный Крымский полуостров. Запрет будет действовать три года.

Решение о запрете въезда россиянке сообщили 8 января в аэропорту «Борисполь», когда она проходила оформления на рейс в Минск. Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, Митрошиной поставили соответствующую отметку в паспорт.

Пограничники добавили, что Митрошина въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, и оправдываются, что на тот момент у Госпогранслужбы не было информации о незаконном посещении ею Крыма, поэтому ее беспрепятственно пропустили в страну.

Как известно, 6 января Митрошина, которая в 2017 году, нарушая запрет украинских властей, незаконно посещала оккупированный россиянами Крым, провела лекцию в Киеве. На мероприятие пришли активисты организации «Відсіч», которые спросили о ее позиции по принадлежности полуострова. В ответ сторонники блогера набросились на активистов, а затем последних задержала полиция якобы за мелкое хулиганство. Позже их отпустили.

Задержанные активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий заявили, что их избили сторонники блогера.

Митрошина — российская писательница, блогер и общественный деятель. По данным СМИ, она также сотрудничала с телеканалом «Москва 24».

Согласно украинскому законодательству, поездки в Крым сейчас возможны только через контрольные пункты пропуска, расположенные на админгранице полуострова с материковой Украиной. Граждане, въезжающие на полуостров со стороны РФ с нарушением украинского законодательства, попадают в «черный список» и получат запрет на посещение Украины.

Источник: Ракурс


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