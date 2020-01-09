Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Вашингтон готов начать переговоры с Тегераном без предварительных условий, фото: Chronic Wanderlust

Вашингтон готов начать переговоры с Тегераном без предварительных условий

9 янв 2020, 12:44
999

США без предварительных условий готовы начать переговоры с Ираном.

В Совет Безопасности ООН постоянная представительница Вашингтона при совете Келли Крафт отправила соответствующее письмо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В письме говорится об угрозах международному миру и безопасности из-за действий иранских властей. Крафт объяснила и причины ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Это, по ее словам, было осуществлено в рамках самообороны. Она добавила, что США действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, пытались защитить интересы страны на Ближнем Востоке. Она не исключает повторения подобных акций.

Сулеймани ликвидировали 3 января вблизи иракской столицы. Пентагон нанес ракетный удар по автомобилю военного. Это стало причиной напряженности в регионе. Иран в ответ атаковал американскую базу Айн аль-Асад в Ираке. Ракетная атака длилась около 30 минут, жертв и пострадавших зафиксировано не было.

Ранее конгрессмены заявили о готовности ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа в Иране. Палата представителей 9 января может принять соответствующую резолюцию.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий: реакция Букингемского дворца

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий стало неожиданностью для британской семьи монархов. Королева Елизавета II опечалена, а принцы Чарльз и Уильям не скрывают своей ярости

Новости мира
13:22

Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве (ВИДЕО)

Блогер из России Александра Митрошина стала персоной нон грата в Украине на ближайшие три года. Это произошло после столкновений в ходе ее лекции в Киеве, завязавшихся между сторонниками девушки и украинскими активистами из-за вопроса к блогеру, чей Крым

Новости Украины
12:55