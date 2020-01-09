Вашингтон готов начать переговоры с Тегераном без предварительных условий, фото: Chronic Wanderlust

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США без предварительных условий готовы начать переговоры с Ираном.

В Совет Безопасности ООН постоянная представительница Вашингтона при совете Келли Крафт отправила соответствующее письмо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В письме говорится об угрозах международному миру и безопасности из-за действий иранских властей. Крафт объяснила и причины ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Это, по ее словам, было осуществлено в рамках самообороны. Она добавила, что США действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, пытались защитить интересы страны на Ближнем Востоке. Она не исключает повторения подобных акций.

Сулеймани ликвидировали 3 января вблизи иракской столицы. Пентагон нанес ракетный удар по автомобилю военного. Это стало причиной напряженности в регионе. Иран в ответ атаковал американскую базу Айн аль-Асад в Ираке. Ракетная атака длилась около 30 минут, жертв и пострадавших зафиксировано не было.

Ранее конгрессмены заявили о готовности ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа в Иране. Палата представителей 9 января может принять соответствующую резолюцию.