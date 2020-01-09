Вашингтон готовий почати переговори з Тегераном без попередніх умов, фото: Chronic Wanderlust

https://racurs.ua/ua/n131775-vashyngton-gotovyy-pochaty-peregovory-z-tegeranom-bez-poperednih-umov.html

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США без попередніх умов готові почати переговори з Іраном.

До Ради Безпеки ООН постійна представниця Вашингтона при раді Келлі Крафт відправила відповідного листа. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У листі йдеться про загрози міжнародному миру та безпеці через дії іранської влади. Крафт пояснила і причини ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Це, за її словами, було здійснено в межах самооборони. Вона додала, що США діяли відповідно до статті 51 Статуту ООН, намагались захистити інтереси країни на Близькому Сході. Вона не виключає повторення подібних акцій.

Сулеймані ліквідували 3 січня поблизу іракської столиці. Пентагон завдав ракетного удару по автомобілю військового. Це стало причиною напруженості у регіоні. Іран у відповідь атакував американську базу Айн аль-Асад в Іраку. Ракетна атака тривала близько 30 хвилин, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Раніше конгресмени заявили про готовність обмежити військові повноваження президента США Дональда Трампа в Ірані. Палата представників 9 січня може прийняти відповідну резолюцію.