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Конгресмени готові обмежити військові повноваження Трампа в Ірані, фото: The Scientist Magazine

Конгресмени готові обмежити військові повноваження Трампа в Ірані

9 січ 2020, 09:57
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Конгрес США планує голосування за обмеження військових повноваженнь президента США Дональда Трампа в Ірані.

Прийняти відповідну резолюцію Палата представників може 9 січня. Про це повідомляє CNBC.

Ненсі Пелосі, спікер Палати, висловилась щодо можливісті обмеження повноважень глави держави. Вона вважає, що Білий Дім повинен співпрацювати з Конгресом. Спільні дії, на її думку, дозволять розробити ефективну стратегію розвитку. Це допоможе запобігти подальшому насильству.

Америка і світ не можуть дозволити собі війну, — заявила Пелосі.

Резолюцію щодо припинення військових повноваження Трампа висуне конгресмен Елісса Слоткін. У документі зазначається, що військові дії Білого дому щодо Ірану мають бути припинені протягом 30 днів. Ініціативу можуть схвалити у Палаті представників Конгресу, де більшість мають представники Демократичної партії, але Сенат, який контролюють республіканці, здатен прийняти інше рішення.

Пелосі наголосила, що ліквідація іранського генерала Касема Сулеймані «поставила під загрозу військовослужбовців та дипломатів США, інших людей». Таке рішення американського лідера спровокувало серйозну ескалацією напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, 3 січня США поблизу аеропорту Багдада ліквідували генерала Касем Сулеймані. У відповідь Тегеран завдав удару по американській базі в Іраку.


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