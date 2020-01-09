Авіакатастрофа в Ірані: у Зеленського закликали не маніпулювати інформацією до висновків експертів

Boeing-737. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n131764-aviakatastrofa-v-irani-u-zelenskogo-zaklykaly-ne-manipuluvaty-informaciieu-do-vysnovkiv-ekspertiv.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані, що сталася з українським пасажирським літаком Boeing-737 ВАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», розслідується експертами. На даний час проводиться збір ДНК родичів загиблих для ідентифікації та репатріації тіл із Ірану.

Експерти відпрацьовують кілька версій авіакатастрофи. На нараді, в ході якої президент України Володимир Зеленський заслухав звіт про трагедію, було відзначено, що до винесення остаточних висновків експертами не варто маніпулювати інформацією, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У повідомленні також зазначено, що держава зобов’язана проконтролювати, щоб сім’ї всіх загиблих отримали страхові виплати.

Сьогодні Зеленський проведе телефонні розмови з представниками інших країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані.

Іранська сторона також висловила готовність надати допомогу в проведенні розслідування даної трагедії.

Сьогодні вранці до Ірану прилетіла група українських фахівців у складі 45 осіб, які будуть всебічно вивчати причини авіакатастрофи. До складу групи входять співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти і слідчі міністерства внутрішніх справ України.

Як раніше писав «Ракурс», влада Ірану відмовилася передавати Україні «чорні скриньки» з літака Boeing-737, що розбився над Іраном.