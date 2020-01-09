Авіакатастрофа в Ірані: акції Boeing демонструють падіння, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131763-aviakatastrofa-v-irani-akciyi-boeing-demonstruut-padinnya.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака Boeing 737 в Ірані стала причиною зниження вартості акцій американської корпорації Boeing.

Цінні папери демонструють падіння на 1,8%. Про це повідомляє CNN.

На біржах в Нью-Йорку показники акцій компанії змінюються. Аналітики не дають чітких прогнозів щодо стабілізації ситуації.

У самій компанії одразу після падіння авіалайнера відреагували на трагедію. В корпорації Boeing повідомили, що знаходяться у контакті зі своїми клієнтами. Компанія готова надати усю необхідну допомогу сім’ям загиблих, а також долучитись до розслідування обставин авіакатастрофи.

Літак «Міжнародних авіалінії України» Boeing 737 виконував рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». Авіалайнер зазнав катастрофи і впав неподалік столиці Ірану 8 січня. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. Серед них — 11 громадян України, 63 — Канади, 82 — Ірану, а також інших країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту долучитись до проведення розслідування обставин падіння літака. Організація цивільної авіації Ірану вже створила комісію для відповідних дій.