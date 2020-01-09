Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авіакатастрофа в Ірані: акції Boeing демонструють падіння, фото: Вікіпедія

Авіакатастрофа в Ірані: акції Boeing демонструють падіння

9 січ 2020, 09:26
999

Авіакатастрофа літака Boeing 737 в Ірані стала причиною зниження вартості акцій американської корпорації Boeing.

Цінні папери демонструють падіння на 1,8%. Про це повідомляє CNN.

На біржах в Нью-Йорку показники акцій компанії змінюються. Аналітики не дають чітких прогнозів щодо стабілізації ситуації.

У самій компанії одразу після падіння авіалайнера відреагували на трагедію. В корпорації Boeing повідомили, що знаходяться у контакті зі своїми клієнтами. Компанія готова надати усю необхідну допомогу сім’ям загиблих, а також долучитись до розслідування обставин авіакатастрофи.

Літак «Міжнародних авіалінії України» Boeing 737 виконував рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». Авіалайнер зазнав катастрофи і впав неподалік столиці Ірану 8 січня. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. Серед них — 11 громадян України, 63 — Канади, 82 — Ірану, а також інших країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту долучитись до проведення розслідування обставин падіння літака. Організація цивільної авіації Ірану вже створила комісію для відповідних дій.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Авіакатастрофа в Ірані: у Зеленського закликали не маніпулювати інформацією до висновків експертів

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт по авіакатастрофі в Ірані, яка сталася з українським літаком Boeing-737 вчора вранці. В Офісі президента закликали не маніпулювати інформацією до остаточних висновків експертів

Новини України
09:28

Вбивство Шеремета: підозрювану Дугарь залишили під цілодобовим домашнім арештом

Яна Дугарь, котру слідство вважає однією з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, залишатиметься під безперервним домашнім арештом ще щонайменше місяць. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва

Новини України
16:25   8 січ