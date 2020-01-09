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Ракурс
Конгрессмены готовы ограничить военные полномочия Трампа в Иране, фото: The Scientist Magazine

Конгрессмены готовы ограничить военные полномочия Трампа в Иране

9 янв 2020, 09:57
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Конгресс США планирует голосование за ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа в Иране.

Принять соответствующую резолюцию Палата представителей может 9 января. Об этом сообщает CNBC.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты, высказалась о возможности ограничения полномочий главы государства. Она считает, что Белый Дом должен сотрудничать с Конгрессом. Совместные действия, по ее мнению, позволят разработать эффективную стратегию развития. Это поможет предотвратить дальнейшее насилие.

Америка и мир не могут позволить себе войну, — заявила Пелоси.

Резолюцию о прекращении военных полномочия Трампа предложит конгрессмен Элисса Слоткин. В документе отмечается, что военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Инициативу могут одобрить в Палате представителей Конгресса, где большинство имеют представители Демократической партии, но Сенат, который контролируют республиканцы, способен принять иное решение.

Пелоси подчеркнула, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани «поставила под угрозу военнослужащих и дипломатов США, других людей». Такое решение американского лидера спровоцировало серьезную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, 3 января США вблизи аэропорта Багдада ликвидировали генерала Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес удар по американской базе в Ираке.


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