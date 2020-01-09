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Автоновости: Mercedes-Benz отзывает свыше 700 тыс. автомобилей / Фото: flickr

Mercedes-Benz отзывает свыше 700 тыс. автомобилей, выпущенных в 2001—2011 годах

9 янв 2020, 12:32
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Автомобили Mercedes-Benz отзывают с авторынка США. Германский автопроизводитель Daimler AG объявил об отзыве около 745 тыс. транспортных средств с американского рынка. Эту информацию подтвердили в Национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания начнется 14 февраля и затронет автомобили различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на NHTSA.

Причиной отзыва послужила проблема с соединением между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши транспортного средства. В результате этого панель может самопроизвольно отсоединяться, что представляет угрозу не только для пассажиров авто, но и для едущих позади машин.

Mercedes-Benz USA в декабре продал свыше 30 млн легковых автомобилей (на 5,4% меньше, чем за тот же месяц 2018 года) и 4,9 млн грузовых машин (на 21,1% больше).

По итогам 2019 года общие продажи составили 357,7 млн автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz выпустит полностью электрический «Гелендваген».


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