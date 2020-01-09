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Автоновини: Mercedes-Benz відкликає понад 700 тис. автомобілів / Фото: flickr

Mercedes-Benz відкликає понад 700 тис. автомобілів, виготовлених у 2001−2011 роках

9 січ 2020, 12:32
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Автомобілі Mercedes-Benz відкликають з авторинку США. Німецький автовиробник Daimler AG оголосив про відкликання близько 745 тис. транспортних засобів з американського ринку через проблеми у корпусі авто. Цю інформацію підтвердили в Національному управлінні безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Кампанія розпочнеться 14 лютого і стосуватиметься автомобілів різних моделей класів C, CLK, CLS і E, випущених в період з 2001 року по 2011 рік, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на NHTSA.

Причиною відкликання слугувала проблема із з'єднанням між скляною панеллю і рамою зсувного даху транспортного засобу. Внаслідок цього панель може мимовільно від'єднуватися, що становить загрозу не тільки для пасажирів авто, але і для тих машин, що рухаються позаду.

Mercedes-Benz USA в грудні продав понад 30 млн легкових автомобілів (на 5,4% менше, ніж за аналогічний місяць 2018 року) і 4,9 млн вантажних машин (на 21,1% більше).

За підсумками 2019 року загальні продажі склали 357,7 млн автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz випустить повністю електричний «Гелендваген».


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