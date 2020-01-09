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Ракурс
ДТП. Фото: From-UA

У Кривому Розі п’яна жінка задавила двох пішоходів (ФОТО)

9 січ 2020, 12:10
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П’яна жінка у Кривому Розі задавила двох пішоходів. Вчора ввечері дві жінки 47 і 57 років, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу, були збиті автомобілем Audi, за кермом якого перебувала 31-річна місцева жителька.

Від отриманих травм пішоходи померли на місці, повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Каткова. Після скоєння наїзду на пішоходів водій залишив автомобіль і зник з місця злочину. За попередньою інформацією, жінка, яка керувала автомобілем, перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Місце ДТП у Кривому Розі. Фото: Нацполіція у Дніпропетровській області

Поліція затримала жінку водія, яка скоїла наїзд на пішоходів. Проводяться слідчі дії по встановленню деталей злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження на підставі ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За даний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Джерело: Ракурс


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