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Підсумкова версія законопроекту про землю: референдум та 10 тис. га в одні руки, фото: pixabay

Ринок землі: остаточна версія законопроекту передбачає референдум і 10 тис. га одному покупцю

9 січ 2020, 11:47
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Законопроект про ринок землі отримав підсумкову версію.

У ньому пропонується провести референдум та надати можливість громадянам купувати 10 тис. га в одні руки. Документ опубліковано на сайті українського парламенту.

Законопроект у другому читанні передбачає надання можливості представникам інших країн купувати земельні ділянки тільки за умови схвалення відповідної норми на референдумі. У разі відсутності підтримки народу право власності іноземці не отримають.

У документі зазначається, що загальна площа ділянок сільгосппризначення, яку можна отримати в одні руки, становить 10 тис. га (знижено з 210 тис. га). Те саме стосується і юросіб (крім кредитних установ та банків).

Забороняється право власності у будь-яких випадках (навіть за умови схвалення на референдумі):

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземці, — на землі комунальної та державної власності, а також на землі, які виделені власникам паїв і знаходяться ближче 50 км від держкордону України;

юрособам, зареєстрованим у державах, де не реалізується співпраця у галузі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

юрособам, учасниками або кінцевим бенефіціарам-громадянам Російської Федерації;

фізичним та юрособам, які знаходяться у санкційних списках або належать до терористичних організацій;

юрособам, бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах;

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави;

юрособам, де неможливо встановити кінцевого бенефіціара.

Законодавці передбачають відсутність допуску до можливості набуття права власності за відплатними договорами у разі відсутності певних документів. Йдеться про підтвердження права походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

В парламенті розблоковано розгляд закону про землю. Всі формальні процедури виконані, а до законопроекту було подано 4018 правок. За словами політика Олексія Мушака, «реформа сторіччя» тепер залежить від влади.

Раніше в уряді назвали ймовірну дату розгляду законопроекту про ринок землі. Це може відбутись 14 січня.

Джерело: Ракурс


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