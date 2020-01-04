В уряді назвали ймовірну дату розгляду законопроекту про ринок землі, фото: pixnio

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Ракурс

Законопроект про ринок землі можуть розглянути 14 січня.

Верховна Рада розгляне питання вже на першому в новому році пленарному засіданні. Про це у Facebook повідомив Олексій Мушак, радник прем'єр-міністра з економічних питань.

За його словами, процес розблоковано. Текст до другого читання мають надати за 10 днів до дати розгляду.

14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу, — заявив він.

Всі формальні процедури, за його словами, вже виконані. На думку чиновника, тепер все залежить від політичної волі та бажання зробити «реформу сторіччя».

Мушак додав, що нардепами було подано 4018 правок на 2528 сторінках. Більше 2 тис. з них стосуються референдуму.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно обговорити можливість зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га. Він виступив проти попередньої норми, якою пропонувалось надати можливість купувати понад 200 тис. га землі.