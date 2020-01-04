В правительстве назвали вероятную дату рассмотрения законопроекта о рынке земли, фото: pixnio

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Законопроект о рынке земли могут рассмотреть 14 января.

Верховная Рада рассмотрит вопрос уже на первом в новом году пленарном заседании. Об этом в Facebook сообщил Алексей Мушак, советник премьер-министра по экономическим вопросам.

По его совам, процесс разблокирован. Текст ко второму чтению должны предоставить за 10 дней до даты рассмотрения.

14 января парламент уже может проголосовать за земреформу, — заявил он.

Все формальные процедуры, по его словам, уже выполнены. По мнению чиновника, теперь все зависит от политической воли и желания сделать «реформу века».

Мушак добавил, что нардепами было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2 тыс. из них касаются референдума.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно обсудить возможность уменьшения концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га. Он выступил против предыдущей нормы, которой предлагалось предоставить возможность покупать более 200 тыс. га земли.