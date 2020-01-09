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ДТП. Фото: From-UA

В Кривом Роге пьяная женщина задавила двух пешеходов (ФОТО)

9 янв 2020, 12:10
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Пьяная женщина в Кривом Роге задавила двух пешеходов. Вчера вечером две женщины 47 и 57 лет, переходившие проезжую часть по пешеходному переходу, были сбиты автомобилем Audi, за рулем которого находилась 31-летняя местная жительница.

От полученных травм пешеходы скончались на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Каткова. После совершения наезда на пешеходов водитель оставил автомобиль и скрылся с места преступления. По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Место ДТП в Кривом Роге. Фото: Нацполиция в Днепропетровской области

Полиция задержала женщину водителя, которая совершила наезд на пешеходов. Проводятся следственные действия по установлению деталей преступления.

По данному факту открыто уголовное производство на основании ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Источник: Ракурс


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