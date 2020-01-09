Телеканал «Прямой» проверят из-за оскорблений Зеленского, фото: "Прямой"

https://racurs.ua/n131777-telekanal-pryamoy-proveryat-iz-za-oskorbleniya-zelenskogo.html

Ракурс

Проверка телеканала «Прямой» планируется представителями Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ольга Герасимюк, заместитель председателя ведомства, на заседании рассказала об обращении с жалобой на слова ведущего Сергея Пояркова. Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Заявитель считает, что своими действиями Поярков «посягает на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского». Он якобы оскорбил семью главы государства. По словам Герасимюк, мониторинг зафиксировал соответствующую трансляцию и определенные высказывания. Она добавила, что речь идет не об отдельном сюжет, а о целой передаче. Гости, которые принимали в ней участие, якобы откровенно поддерживали такую риторику.

Прокомментировал это решение и член Нацсовета Сергей Костинский. Он отметил, что орган не выступает адвокатом и не защищает чиновников. В этом случае речь идет о материалах, посягающих на честь и достоинство.

Сюжет, я считаю, недостойный, — добавил Костинский.

Члены Нацсовета не уточнили название выпуска.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Нацсовет попытается аннулировать лицензию NewsOne через суд. По мнению представителей контролирующего органа, телеканал нарушил закон, допустил неоднократные случаи разжигания национальной, расовой или религиозной вражды.