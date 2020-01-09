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Вражда на ТВ: телеканалам ZIK и 112 Украина назначили проверку, фото — "Укринформ"

Из-за разжигания вражды: телеканалам ZIK и «112 Украина» назначили проверку (ВИДЕО)

9 янв 2020, 19:09
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Телеканалы ZIK и «112 Украина» внепланово проверит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Проверки назначены из-за нарушения законов Украины, которые запрещают использование телеканалов для разжигания вражды.

Телеканал ZIK проверят из-за передачи «Каждый из нас президент» (эфир от 26 ноября 2019 года) с участием Надежды Савченко, Рената Кузьмина и Михаила Добкина. Отмечается, что во время эфира распространялись высказывания, которые являются нарушением законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации».

О каких именно высказываниях идет речь — неизвестно, однако в Нацсовете сообщили, что зафиксированные высказывания является нарушением пунктов о запрете пропаганды и разжигания вражды, а также пунктов законов о распространении объективной информации.

Отметим, что речь идет об эфире, где гости студии обсуждали закон о рынке земли и «скандалы вокруг пятого президента» Петра Порошенко.

Телеканалу «112 Украина» внеплановую проверку назначили после мониторинга эфиров за период с августа по декабрь 2019 года. Регулятор зафиксировал нарушения в семи передачах телеканала. В частности, нарушения зафиксированы в высказываниях Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Ильи Кивы, Олега Ляшко и других.

Речь идет о нарушении двух статей закона Украины «О телевидении и радиовещании» и ч. 1 ст. 28 Закона Украины «Об информации». По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Напомним, ранее Нацсовет сообщил, что проверит телеканал «Прямой» из-за слов ведущего Сергея Пояркова, которыми он якобы оскорбил президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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