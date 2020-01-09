Авиакатастрофа в Иране. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n131800-vostok-delo-tonkoe-v-snbo-rasskazali-o-treh-zakrytyh-versiyah-katastrofy-samoleta-mau.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ расследуется Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В настоящее время рассматривается семь версий причин авиакатастрофы.

Четыре версии уже были обнародованы, а три версии остаются закрытыми для общественности. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня в эфире телеканала «Украина 24».

Данилов напомнил хорошо известную фразу из кинофильма «Белое солнце пустыни»: «Восток — дело тонкое». Чиновник подчеркнул, что его ведомство не является пиар-агентством и не играет в гонки, а занимается сбором доказательной базы и информации.

По мнению Данилова, к вопросу необходимо подходить с особой осторожностью и деликатностью. В настоящее время Украина пытается наладить сотрудничество с иранской стороной, чтобы получить максимальный доступ к сведениям.

Нет у СНБО и основной версии, так как у ведомства еще недостаточно информации для вынесения окончательного решения. Лишь после полного анализа всех доказательств можно будет предварительно говорить об основной версии случившегося.

Как ранее писал «Ракурс», Тегеран отказался отдавать Украине «черные ящики» из разбившегося самолета. Иранская сторона заявляет, что оба «черных ящика» были повреждены во время катастрофы и часть записей на них утрачена.