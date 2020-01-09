Авіакатастрофа в Ірані. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n131800-shid-sprava-tonka-v-rnbo-rozpovily-pro-try-zakryti-versiyi-katastrofy-litaka-mau.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані пасажирського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ розслідується Радою національної безпеки і оборони України (РНБО). На даний час розглядається сім версій причин авіакатастрофи.

Чотири версії вже були оприлюднені, а три версії залишаються закритими для громадськості. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні в ефірі телеканалу «Україна 24».

Данілов нагадав добре відому фразу з кінофільму «Біле сонце пустелі»: «Схід — справа тонка». Чиновник підкреслив, що його відомство не є піар-агентством і не грає в гонки, а займається збором доказової бази та інформації.

На думку Данілова, до питання необхідно підходити з особливою обережністю і делікатністю. Наразі Україна намагається налагодити співпрацю з іранською стороною, щоб отримати максимальний доступ до відомостей.

Немає у РНБО і основної версії, так як у відомства ще недостатньо інформації для винесення остаточного рішення. Лише після повного аналізу всіх доказів можна буде попередньо говорити про основну версію авіакатастрофи.

Як раніше писав «Ракурс», Тегеран відмовився віддавати Україні «чорні скриньки» з літака, що розбився. Іранська сторона заявляє, що обидві «чорні скриньки» були пошкоджені під час катастрофи і частина записів на них втрачена.