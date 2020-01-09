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Вибух у Росії стався на нафтопереробному заводі. Фото: 360tv.ru

Вибух у Росії стався на нафтопереробному заводі (ВІДЕО)

9 січ 2020, 18:27
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Вибух у Росії стався в четвер, 9 січня, на заводі з переробки нафти в Ухті (Республіка Комі).

Інформація про два потужні хлопки і займання надійшла близько 16.55 за місцевим часом. У регіональному управлінні МНС Росії підтвердили, що внаслідок надзвичайної події одна людина дістала травми, повідомляє 360tv.ru у Telegram.

В адміністрації міста відзначили, що вогонь швидко поширюється, площа пожежі збільшилася до 1 тис. кв. м. Горить установка з переробки дизельного пального.

Водночас місцева влада запевняє, що загрози для населення немає, «вітер дме у протилежний бік від міста». Але з розташованого поруч торговельного центру евакуювали всіх громадян.

Жителі Ухти заявляють, що на заводі сталися два потужні вибухи, у розташованих поблизу будівлях дрижали вікна, в кількох будинках ударна хвиля вибила шибки, а вогневі спалахи було видно здалеку.

За однією з версій Слідчого комітету РФ, надзвичайна подія на заводі могла статися через порушення технологічного процесу.

Нагадаємо, в грудні в Росії горів авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов». Унаслідок пожежі постраждали 12 осіб і одна людина загинула.

Джерело: Ракурс


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