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Ракурс
Взрыв в России произошел на нефтеперерабатывающем заводе. Фото: 360tv.ru

Взрыв в России произошел на нефтеперерабатывающем заводе (ВИДЕО)

9 янв 2020, 18:27
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Взрыв в России произошел в четверг, 9 января, на заводе по переработке нефти в Ухте (Республика Коми).

Информация о двух мощных хлопках и возгорании поступила около 16.55 по местному времени. В региональном управлении МЧС России подтвердили, что в результате ЧП один человек получил травмы, сообщает 360tv.ru в Telegram.

В администрации города отметили, что огонь быстро распространяется, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Горит одна из установок по переработке дизельного топлива.

В то же время местные власти уверяют, что угрозы для населения нет, «ветер дует в противоположную сторону от города». Но из расположенного рядом торгового центра эвакуировали всех граждан.

Жители Ухты заявляют, что на заводе произошли два мощных взрыва, в расположенных поблизости зданиях дрожали окна, в нескольких домах ударная волна выбила стекла, а огненные вспышки были видны издалека.

По одной из версий Следственного комитета РФ, чрезвычайное происшествие на заводе могло быть вызвано нарушением технологического процесса.

Напомним, в декабре в России горел авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В результате пожара пострадали 12 человек и один погиб.

Источник: Ракурс


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