Дроны снова атаковали НПЗ в российской Уфе. Фото:

https://racurs.ua/n215713-drony-nanesli-novyy-udar-po-npz-v-rossiyskoy-ufe-foto.html

Ракурс

Нафтопереробний завод у російській Уфі зазнав атаки безпілотників.

У середу, 19 серпня, БпЛА атакували столицю Башкортостану. Внаслідок удару зазнала пошкоджень нафтопереробна установка, яка перебувала на ремонті після попередньої атаки Сил оборони України. Спалахнула пожежа. Про це у соцмережах повідомив глава Башкортостану Радія Хабіров.

У нас невелике горіння на одному з нафтопереробних заводів. Наразі там встановлюють ступінь пошкоджень, але, попередньо, потрапило в установку, яка перебуває в ремонті, — зазначив він.

Про ураження НПЗ в Уфі повідомили й моніторингові канали. Йдеться про ураження «Башнефть-УНПЗ». Паблік Еxilenova plus поінформував, що, ймовірно, безпілотник не долетів декілька метрів до ЭЛОУ-АВТ-6. На території заводу горіла естакада з трубопроводами.

Як відомо, на півночі Уфи розташований потужний нафтохімічний і переробний комплекс, до якого входять підприємства «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим» та «Башнефть-Новойл» із сумарною потужністю 23,5 млн т на рік.

Також OSINT-канали показали, як наразі виглядає логістичний хаб Wildberries «Уфа» біля Чишмів у Башкортостані. Цей об'єкт був атакований 13 серпня й на місці влучання спалахнула масштабна пожежа, яка знищила частину складських приміщень.

Нагадаємо, нафтохімічний комплекс «Сибур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області РФ зупинив роботу після атаки дронів, яка відбулася 10 серпня. Цей завод не працюватиме невизначний термін.