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Ракурс
Дело SkyUp: судью из Барышевки уволили за лишение лицензии авиаперевозчика, фото — "Радио Свобода"

Судью из Барышевки уволили за решение по делу лоукостера SkyUp

9 янв 2020, 18:25
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Судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко уволили. Такое решение принял 9 января Высший совет правосудия (ВСП), рассмотрев решение дисциплинарной палаты от 15 ноября 2019 года.

Ранее Литвиненко привлекли к ответственности за решение по делу о лишении лицензии авиаперевозчика и уволили из Барышевского районного суда Киевской области на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины.

ВСП сегодня оставил без изменений решение Первой дисциплинарной палаты. Расследование действий Литвиненко проводили на основании жалоб на ее действия по делу № 355/771/19 в иске к ООО «Авиакомпания Скайап» о защите прав потребителей.

Первая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в действиях судьи проявилось существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, которое «привело к нарушению правил юрисдикции», а также «грубая небрежность, допущены нарушения прав человека и основных свобод».

Приостановление действия лицензии лоукостера в ВСП оценили как нарушение ч. 10 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Украины. Согласно ее норм не допускается принятие мер по обеспечению иска, которые по содержанию тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не разрешается по существу.

В июне 2019 года Барышевский райсуд приостановил действие лицензии лоукост-авиакомпании SkyUp. В SkyUp утверждали, что суд данной инстанции не имел права выносить решение о приостановлении действия лицензии, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Мининфраструктуры и Госавиаслужба Украины.

Впоследствии оказалось, что основанием для принятия судом решения о приостановлении лицензии был иск от женщины, никогда не покупавшей билеты в SkyUp Airlines. Жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая якобы и была «неудовлетворенной клиенткой», заявила, что никогда не пользовалась услугами этой компании и не подавала иск. Женщина уверяет, что не имеет никакого отношения к судебной тяжбе со SkyUp. Она временно не работает и на отдых за границу не летала.

Источник: Ракурс


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