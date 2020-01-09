Справа SkyUp: суддю з Баришівки звільнили за позбавлення ліцензії авіаперевізника, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n131798-suddu-z-baryshivky-zvilnyly-za-rishennya-u-spravi-loukostera-skyup.html

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Суддю Баришівського райсуду Олену Литвиненко звільнили з посади. Таке рішення ухвалила 9 січня Вища рада правосуддя (ВРП), розглянувши рішення дисциплінарної палати від 15 листопада 2019 року.

Раніше Литвиненко притягнули до відповідальності за рішення у справі про позбавлення ліцензії авіаперевізника і звільнили з посади судді Баришівського районного суду Київської області на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України.

ВРП сьогодні залишила без змін рішення Першої дисциплінарної палати. Розслідування дій Литвиненко проводили на підставі скарг на її дії у справі № 355/771/19 за позовом до ТОВ «Авіакомпанія Скайап» про захист прав споживачів.

Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що у діях судді є істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, яке «призвело до порушення правил щодо юрисдикції», а також «груба недбалість, допущення порушення прав людини і основоположних свобод».

Призупинення дії ліцензії лоукостера у ВРП оцінили як порушення ч. 10 ст. 150 Цивільного процесуального кодексу України. Відповідно до її норм не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

У червні 2019 року Баришівський райсуд призупинив дію ліцензії лоукост-авіакомпанії SkyUp. У SkyUp стверджували, що суд даної інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Мінінфраструктури та Державіаслужба України.

Згодом виявилося, що підставою для прийняття судом ухвали про призупинення ліцензії був позов від особи, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом.

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка нібито була «невдоволеною клієнткою», що позивалася до лоукостера, заявила, що ніколи не користувалася послугами цієї компанії і не подавала позову. Жінка запевняла, що не має жодного відношення до судової тяганини зі SkyUp. Вона тимчасово не працювала і на відпочинок за кордон не літала.