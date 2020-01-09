Авіакатастрофа в Ірані: в РНБО розглядають чотири версії

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Під час розслідування авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» поблизу аеропорту в Тегерані попередньо розглядається чотири версії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, державна комісія з розслідування катастрофи «Боїнга» вже прибула в Тегеран.

Вивчаємо версію ураження українського «Боїнга» зенітною ракетою російського ЗРК «Тор» і маємо намір шукати уламки ракети, — повідомив Данілов, пише у Фейсбук журналіст Цензор. Нет Юрій Бутусов, уточнюючи, що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в мережі інтернет.

Серед інших версій секретар РНБО назвав зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна через технічні причини, вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

Зараз в Тегерані працює група українських експертів у складі 45 осіб. Українська сторона бере участь в нараді представників компетентних органів Ірану, зокрема іранського ІСАО — міжнародної організації цивільної авіації.

Окрім цього, відомо, що українська комісія погоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи, де має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК «Тор», а також участь в розшифровці бортових самописців літака.

Раніше сьогодні фахівці Агентства цивільної авіації Ірану оприлюднили свої перші висновки про авіакатастрофу літака МАУ поблизу Тегерана. Вони вважають, що український літак загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Також глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде зазначив, що знайдені бортові самописці з реєстратором польотів (FDR) і диктофоном з кабіни (CVR) були передані групі з розслідування авіапригод. Решта частин і уламків повітряного судна зібрані і доставлені в безпечне місце.

За даними фахівців, чорні ящики були пошкоджені внаслідок падіння і пожежі, тому частина записів, ймовірно, втрачена. Відомо, що «Боїнг» спочатку набрав висоту близько 2500 м, потім інформація про нього зникла з екранів радарів, після чого він зіткнувся з землею. Пілот не надсилав жодних радіоповідомлень. За даними очевидців, вогонь охопив літак ще в повітрі, а після зіткнення з землею стався вибух. Іранська сторона вважає, що сильний вибух і пожежа сталися через те, що літак був повністю заправлений паливом.

Перше зіткнення літака із землею сталося в зоні парку розваг. Після цього спостерігалися інші зіткнення уздовж траєкторії руху літака.

Вранці 8 січня неподалік від міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав катастрофи лайнер Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.