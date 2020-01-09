Арбалет. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/ua/n131770-u-boryspoli-poraneno-jinku-policiya-vstanovluie-osib-prychetnyh-do-zlochynu-foto.html

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У Борисполі Київської області жінку поранили з арбалета прямо посеред вулиці. Поліція розшукує осіб, причетних до поранення місцевої жительки.

Напад на жінку було скоєно вчора ввечері. Мешканка Борисполя поверталася додому, коли почула звук, схожий на постріл. Жінка відчула гострий біль у руці, а потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником, повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

Медиків і поліцію на місце події викликали небайдужі свідки.

Слідчими було попередньо встановлено, що по жінці був здійснений постріл із арбалету.

Постраждала була доставлена ​​до лікарні з пораненням зап’ястя лівої руки.

Поліцейські звернулися до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе встановити деталі даного злочину.

За фактом нападу на жінку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень).