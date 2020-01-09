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Авіакатастрофа в Ірані: падіння літака МАУ потрапило на відео: flickr-Maarten Visser

Авіакатастрофа в Ірані: падіння літака МАУ зафіксовано на відео

9 січ 2020, 11:03
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Катастрофу літака в Ірані зафіксували камери відеоспостереження.

Авіалайнер Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» 8 січня впав поблизу Тегерану. Відповідні кадри опубліковані в Facebook.

Момент падіння літака потрапив на камеру спостереження, яка знімала вулиці поруч з місцевістю, де сталася трагедія. На відео видно, як спалах освітлює територію. Після цього навколо падають уламки. Виразних силуетів предметів або літака в кадрі розгледіти неможливо.

Експерти продовжують вивчати деталі події. Повідомлялося, що іранські ППО випадково збили літак, але офіційні представники українського МЗС цю інформацію не підтвердили. Основна версія падіння авіалайнера — серйозна технічна несправність під час польоту.

Розслідування обставин проводять і фахівці з американської компанії Aireon. Вони передали компетентним органам дані про рух літака.

Нагадаємо, Boeing 737 зазнав аварії поблизу Тегерана. Всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули.

Джерело: Ракурс


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