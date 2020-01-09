Американська компанія зібрала дані про авіакатастрофу літака МАУ, фото: flickr-Jürg Vollmer

https://racurs.ua/ua/n131766-amerykanska-kompaniya-zibrala-dani-pro-aviakatastrofu-litaka-mau.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака в Ірані аналізується експертами американської компанії Aireon.

Фахівці зібрали дані про рух літака компанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився у Тегерані 8 січня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Представниця компанії розповіла, що інформацію про Boeing 737 передали компетентним органам. Вони повинні з’ясувати обставини трагедії.

Експерти Aireon спеціалізуються на глобальній системі відстеження літаків. В процесі дослідження використовуються космічні супутники. Це дозволяє збирати більш детальну інформацію. Спосіб ефективніший за аналіз доступу на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

У 2019 році Aireon аналізувала інформацію щодо літака, який впав у Ефіопії. Це дозволило слідчим знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії, пришвидшило хід розслідування.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіалінії України» Boeing 737 зазнав катастрофи поблизу столиці Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. Основна версія падіння авіалайнера — серйозна технічна несправність під час польоту.