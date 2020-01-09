Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Американская компания собрала данные об авиакатастрофе самолета МАУ фото: flickr-Jürg Vollmer

Американская компания собрала данные об авиакатастрофе самолета МАУ

9 янв 2020, 10:29
999

Авиакатастрофа самолета в Иране анализируется экспертами американской компании Aireon.

Специалисты собрали данные о движении самолета компании «Международные авиалинии Украины», который разбился в Тегеране 8 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представительница компании рассказала, что информацию о Boeing 737 передали компетентным органам. Они должны выяснить обстоятельства трагедии.

Эксперты Aireon специализируются на глобальной системе отслеживания самолетов. В процессе исследования используются космические спутники. Это позволяет собирать более подробную информацию. Способ эффективнее анализ доступа на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon анализировала информацию по самолету, который разбился в Эфиопии. Это позволило следователям найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии, ускорило ход расследования.

Напомним, самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вблизи столицы Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Основная версия падения авиалайнера — серьезная техническая неисправность во время полета.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий: реакция Букингемского дворца

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий стало неожиданностью для британской семьи монархов. Королева Елизавета II опечалена, а принцы Чарльз и Уильям не скрывают своей ярости

Новости мира
13:22

Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве (ВИДЕО)

Блогер из России Александра Митрошина стала персоной нон грата в Украине на ближайшие три года. Это произошло после столкновений в ходе ее лекции в Киеве, завязавшихся между сторонниками девушки и украинскими активистами из-за вопроса к блогеру, чей Крым

Новости Украины
12:55