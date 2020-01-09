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Американская компания собрала данные об авиакатастрофе самолета МАУ фото: flickr-Jürg Vollmer
Американская компания собрала данные об авиакатастрофе самолета МАУhttps://racurs.ua/n131766-amerikanskaya-kompaniya-sobrala-dannye-ob-aviakatastrofe-samoleta-mau.htmlРакурс
Авиакатастрофа самолета в Иране анализируется экспертами американской компании Aireon.
Специалисты собрали данные о движении самолета компании «Международные авиалинии Украины», который разбился в Тегеране 8 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Представительница компании рассказала, что информацию о Boeing 737 передали компетентным органам. Они должны выяснить обстоятельства трагедии.
Эксперты Aireon специализируются на глобальной системе отслеживания самолетов. В процессе исследования используются космические спутники. Это позволяет собирать более подробную информацию. Способ эффективнее анализ доступа на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.
В 2019 году Aireon анализировала информацию по самолету, который разбился в Эфиопии. Это позволило следователям найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии, ускорило ход расследования.
Напомним, самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вблизи столицы Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Основная версия падения авиалайнера — серьезная техническая неисправность во время полета.
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