Американская компания собрала данные об авиакатастрофе самолета МАУ фото: flickr-Jürg Vollmer

https://racurs.ua/n131766-amerikanskaya-kompaniya-sobrala-dannye-ob-aviakatastrofe-samoleta-mau.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета в Иране анализируется экспертами американской компании Aireon.

Специалисты собрали данные о движении самолета компании «Международные авиалинии Украины», который разбился в Тегеране 8 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представительница компании рассказала, что информацию о Boeing 737 передали компетентным органам. Они должны выяснить обстоятельства трагедии.

Эксперты Aireon специализируются на глобальной системе отслеживания самолетов. В процессе исследования используются космические спутники. Это позволяет собирать более подробную информацию. Способ эффективнее анализ доступа на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon анализировала информацию по самолету, который разбился в Эфиопии. Это позволило следователям найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии, ускорило ход расследования.

Напомним, самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вблизи столицы Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Основная версия падения авиалайнера — серьезная техническая неисправность во время полета.