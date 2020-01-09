Авиакатастрофа в Иране: крушение самолета МАУ попало на видео, фото: flickr-Maarten Visse

https://racurs.ua/n131769-aviakatastrofa-v-irane-krushenie-samoleta-mau-popalo-na-video.html

Ракурс

Крушение самолета в Иране зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Авиалайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном разбился 8 января. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook.

Момент падения самолета попал на камеру наблюдения, снимавшую улицы, где произошла трагедия. Ни видео видно, как яркий свет освещает территорию. После этого вокруг падают горящие обломки. Отчетливых силуэтов предметов или самолета в кадре разглядеть невозможно.

Эксперты продолжают изучать детали произошедшего. Сообщалось, что иранские ПВО случайно сбили самолет, но официальные представители украинского МИДа эту информацию отвергли. Основная версия падения авиалайнера — серьезная техническая неисправность во время полета.

Расследование обстоятельств проводят и специалисты из американской компании Aireon. Они передали компетентным органам данные о движении самолета.

Напомним, Boeing 737 потерпел крушение вблизи Тегерана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.