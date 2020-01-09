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Арбалет. Фото: Хабар 24

В Борисполе посреди улицы из арбалета ранили женщину (ФОТО)

9 янв 2020, 11:14
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В Борисполе Киевской области женщину ранили из арбалета прямо посреди улицы. Полиция разыскивает лиц, причастных к ранению местной жительницы.

Нападение на женщину было совершено вчера вечером. Жительница Борисполя возвращалась домой, когда услышала звук, похожий на выстрел. Женщина почувствовала острую боль в руке, а затем увидела возле себя стрелу с металлическим наконечником, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Место ранения женщины в Борисполе. Фото: Facebook

Медиков и полицию на место происшествия вызвали неравнодушные свидетели.

Прибывшие на место преступления следователи предварительно установили, что по женщине был совершен выстрел из арбалета.

Место ранения женщины в Борисполе. Фото: Facebook

Пострадавшая была доставлена в больницу с ранением запястья левой руки.

Место ранения женщины в Борисполе. Фото: Facebook

Полицейские обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет установить детали данного преступления.

По факту нападения на женщину открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).

Источник: Ракурс


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