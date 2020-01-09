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Причини падіння "Боїнга": з’явилося відео ймовірного удару ракети по літаку, фото — Reuters

В мережі з’явилося відео ймовірного удару ракети по українському «Боїнгу» в Ірані (КАРТА)

9 січ 2020, 21:52
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В мережі з’явилося наразі непідтверджене відео, на якому показаний ймовірний удар ракети по пасажирському українському «Боїнгу» в околицях Тегерану.

Ці кадри опублікував у Твіттер іранський активіст Наріман Гаріб. Він стверджує, що ролик йому надіслало його джерело, але він поки не може гарантувати справжність відео.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat стверджує, що з’ясувала приблизне місце, звідки велася зйомка, вона збігається з траєкторією польоту «Боїнга». Це мікрорайон на південно-західній околиці столиці країни, неподалік міжнародного аеропорту, з якого вилетів уранці український борт.

Сьогодні про ймовірний помилковий запуск іранських ракет розповіли американські ЗМІ. Іранські авіаексперти заперечують ймовірність того, що причиною катастрофи лайнера МАУ в Тегерані міг бути ракетний удар. Керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде аргументував свою думку попередніми результатами розслідування і деякими даними із самописців Boeing 737.

Оскільки пілоти українського літака намагалися повернутися в аеропорт, ми відмовилися від версії про ракетну атаку по літальному апарату, — заявив Абедзаде.

Тим часом в мережі з’являються фотографії, на яких вказані відмітини від осколків бойової частини ракети ЗРК «Тор» російського виробництва. Цю зброю має на озброєнні Корпусу вартових ісламської революції.

Джерело: Ракурс


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