Закон про Brexit втретє проголосували у Палаті громад Великої Британії, фото — Euronews

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Законопроект про Brexit (Брекзіт) втретє проголосували у парламенті Великої Британії. Палата громад знайшла 330 голосів при 231 голосі проти, щоб подолати останню перешкоду для законодавчого закріплення виходу країни із ЄС.

Після сьогоднішнього голосування документ перейде на розгляд Палати лордів, згодом його мусить схвалити королева. Усі процедури влада планує завершити до кінця січня.

Третє читання у Палаті громад відбулося після обговорення у профільному комітеті, повідомляє BBC.

Новий законопроект не є ідентичним угоді, яку у жовтні 2019 року Лондон уклав з Брюсселем. Withdrawal Agreement Bill встановлює процедуру впровадження положень угоди. Погодженою датою виходу Великої Британії з ЄС є 31 січня 2020 року, а впродовж 11 місяців сторони мусять укласти нову торговельну угоду.

Brexit означає автоматичне скасування всіх норм права ЄС, тому міністри британського уряду отримують розширені повноваження, щоб у прискореному порядку заповнювати відповідні законодавчі прогалини. Лондон також зобов’язується гарантувати права громадян ЄС після Brexit.

Уряд Бориса Джонсона прибрав із тексту закону положення про гарантії захисту соціальних прав відповідно до стандартів ЄС, а також пункт про затвердження парламентом позиції Великої Британії на майбутніх торговельних перемовинах із Брюсселем.

Ухвалення закону про Brexit стало можливим після того, як на дочасних виборах 12 грудня Консервативна партія на чолі з Джонсоном здобула абсолютну більшість у 80 голосів.