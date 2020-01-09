Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський обдзвонив лідерів країн, громадяни яких загинули на «Боїнгу», фото — Spotters

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмову із лідерами країн, громадяни яких уранці 8 січня загинули під час авіакатастрофи в Тегерані.

Впродовж четверга, 9 січня, президент України зателефонував прем'єр-міністру Швеції Стефану Левену, президенту Афганістана Мохаммаду Гані, прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, президенту Ірану Хасану Рухані, прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, а також віце-президенту Європейської комісії Жозепу Боррелю. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Зеленський висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких загиблих і запевнив іноземних лідерів, що Україна зацікавлена в прозорому та об'єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.

Президент України у ніч з 8 на 9 січня повернувся до роботи після поїздки в Оман і провів низку зустрічей, а також оголосив жалобу в Україні 9 січня.

Нагадаємо, що вранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав аварії лайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.