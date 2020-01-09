В Україні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок падіння Boeing МАУ. Фото: Telegram-канал Офісу президента

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День жалоби оголошено в Україні 9 січня 2020 року. Причиною цьому стала авіакатастрофа українського літака Boeing-737 у небі над Іраном.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який скасовуються всі розважально-концертні заходи, а також вносяться зміни до програми теле- і радіопередач, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Всі державні прапори України повинні бути приспущені на будівлях державних організацій і установ.

Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих у результаті авіакатастрофи і пообіцяв, що держава надасть їм необхідну допомогу.

Президент додав, що українська влада докладе максимум зусиль, щоб встановити причини катастрофи і проведе ретельне розслідування відповідно до норм міжнародного права. До Ірану вже прибула група українських експертів, яка буде займатися встановленням причин падіння літака.

Зеленський також заявив, що сьогодні у нього відбудеться телефонна розмова з президентом Ірану щодо координації дій української та іранської сторони щодо встановлення причин авіакатастрофи. Крім того, президент України закликав світову спільноту, зокрема Канаду, приєднатися до розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.

Зеленський анонсував позапланові перевірки українських авіакомпаній, а також закликав українців тимчасово утриматися від подорожей до Ірану і Іраку.