В Україні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок падіння Boeing МАУhttps://racurs.ua/ua/n131767-v-ukrayini-ogolosheno-den-jaloby-za-zagyblymy-u-rezultati-padinnya-boeing-mau.htmlРакурс
День жалоби оголошено в Україні 9 січня 2020 року. Причиною цьому стала авіакатастрофа українського літака Boeing-737 у небі над Іраном.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який скасовуються всі розважально-концертні заходи, а також вносяться зміни до програми теле- і радіопередач, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Всі державні прапори України повинні бути приспущені на будівлях державних організацій і установ.
Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих у результаті авіакатастрофи і пообіцяв, що держава надасть їм необхідну допомогу.
Президент додав, що українська влада докладе максимум зусиль, щоб встановити причини катастрофи і проведе ретельне розслідування відповідно до норм міжнародного права. До Ірану вже прибула група українських експертів, яка буде займатися встановленням причин падіння літака.
Зеленський також заявив, що сьогодні у нього відбудеться телефонна розмова з президентом Ірану щодо координації дій української та іранської сторони щодо встановлення причин авіакатастрофи. Крім того, президент України закликав світову спільноту, зокрема Канаду, приєднатися до розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.
Зеленський анонсував позапланові перевірки українських авіакомпаній, а також закликав українців тимчасово утриматися від подорожей до Ірану і Іраку.