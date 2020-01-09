Справа Шеремета: адвоката підозрюваної Кузьменко звинувачують у погрозах суду, скріншот YouTube

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Адвоката Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, звинувачують у тиску на Феміду та погрозах суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду повідомила Вищу раду правосуддя (ВРП) про втручання з боку захисника Владислава Добоша, яке кваліфікувало як «погрозу суддям у зв’язку з їх професійною діяльністю».

Судді вказують, що після проголошення рішення щодо запобіжного заходу для Кузьменко захисник «проявив нестриману та некоректну поведінку», а також «образливо та принизливо висловлювався у нецензурній формі стосовно суддів і прокурорів». У суді також вважають, що Добош буцімто підбурював присутніх, які згодом «почали висловлювати образи та погрози на адресу суддів та прокурорів».

Оцінку діям адвоката надасть Вища рада правосуддя, — йдеться у повідомленні «Судової влади».

Клопотання стосовно Добоша підписали судді Юрій Слива, Володимир Мельник та Тетяна Фрич.

Нагадаємо, що в апеляції розглядалося клопотання на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва, який 13 грудня арештував Кузьменко у справі Шеремета. 20 грудня до суду не прийшли прокурори і Добош повідомив, що у разі відкладення судового засідання на іншу дату він не залишить залу судового засідання. Згодом адвокат і люди, які прийшли підтримати Кузьменко, понад 5 годин блокували приміщення залу. В суді вони пошарпалися із поліцією. Засідання відбулося 24 грудня і Кузьменко залишилася під вартою у СІЗО.