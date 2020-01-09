Воскові фігури Принца Гаррі і Меган Маркл. Фото: The Sun

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Ракурс

Воскові фігури принца Гаррі і Меган Маркл зникли з експозиції британської королівської сім’ї в лондонському музеї мадам Тюссо. Це сталося після того, як герцог і герцогиня Сассекські оголосили про бажання вийти з монаршої родини Великої Британії.

Про це повідомляє видання The Sun.

Генеральний менеджер музею Стів Дейвіс заявив, що з понеділка фігури принца Гаррі та його дружини перестануть бути експонатами королівської сім’ї. Таке рішення було прийнято у зв’язку з відмовою герцога і герцогині Сассекських від членства в королівській родині.

Дейвіс додав, що фігури принца Гаррі та його дружини залишаться експонатами музею, так як є одними з найбільш популярних і улюблених серед відвідувачів. Але в музеї ще не вирішили, де саме їх розмістять.

Як раніше повідомляв «Ракурс», принц Гаррі і його дружина оголосили про бажання вийти з королівської монаршої сім’ї і стати повністю фінансово незалежними. Однак, пара вирішила зберегти за собою титул герцога і герцогині Сассекських. Таке рішення різко сприйняли інші члени королівського сімейства і назвали вчинок Гаррі «порушенням протоколу і оголошенням війни сім’ї».